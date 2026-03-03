Lo sviluppo di San Rocco ecco i laboratori ’Photo Story’

A San Rocco sono aperte le iscrizioni ai laboratori “Photo Story”, parte del progetto Sus. La prima fase si concluderà l’8 marzo e mira a coinvolgere i cittadini in attività legate alla fotografia. I laboratori sono rivolti a chi vuole migliorare le proprie competenze e raccontare il cambiamento attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati.

L'occhio dei cittadini, sensore del cambiamento. Aperte fino all'8 marzo le iscrizioni alla prima tranche dei laboratori "Photo Story" progetto Sus (San Rocco al centro). Photo Story è uno strumento che consente ai partecipanti di utilizzare la fotografia per riflettere su questioni ambientali e proporre soluzioni. "La tecnica - spiega il promotore Gianni Tartari - è basata sulla raccolta di tre immagini rappresentative di aspetti positivi, negativi o di proposta del tema dichiarato a priori dall'autore". Tra il 2026 e il 2027 a San Rocco saranno realizzati cinque laboratori. Si comincia con due ore di introduzione sulla grammatica del linguaggio fotografico, poi ciascuno potrà fare le tre foto.