San Rocco al buio | 4 ore senza elettricità ecco le strade coinvolte

Un guasto alla rete elettrica ha lasciato senza luce San Rocco Seno d’Elvio, provocando un blackout di quattro ore. La causa è stata un’interruzione improvvisa che ha coinvolto alcune strade principali del quartiere. Durante il periodo, le abitazioni e alcuni negozi hanno rimasto al buio. I residenti hanno dovuto adattarsi alla mancanza di corrente e attendere il ripristino. La situazione ha creato disagi nelle attività quotidiane della zona.
San Rocco Seno d’Elvio al buio: ecco cosa cambia per i residenti Martedì 24 febbraio, dalle 8:30 alle 12:30, la frazione di San Rocco Seno d’Elvio ad Alba resterà senza elettricità. L’interruzione, programmata da E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo, riguarderà specifiche vie della frazione e comporterà anche la disattivazione dell’illuminazione pubblica. Gli abitanti sono invitati a prestare attenzione e a evitare l’uso di ascensori durante il periodo di lavori. L’intervento fa parte di un piano più ampio di miglioramento della rete elettrica locale, volto a garantire un servizio più stabile e sicuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
