San Rocco al buio | 4 ore senza elettricità ecco le strade coinvolte

Un guasto alla rete elettrica ha lasciato senza luce San Rocco Seno d’Elvio, provocando un blackout di quattro ore. La causa è stata un’interruzione improvvisa che ha coinvolto alcune strade principali del quartiere. Durante il periodo, le abitazioni e alcuni negozi hanno rimasto al buio. I residenti hanno dovuto adattarsi alla mancanza di corrente e attendere il ripristino. La situazione ha creato disagi nelle attività quotidiane della zona.