Caffè scientifici e laboratori San Rocco si prepara al futuro

San Rocco si sta preparando al futuro attraverso iniziative di caffè scientifici e laboratori. Il quartiere si sta trasformando in un ambiente di sperimentazione, sostenibilità e partecipazione civica, promuovendo un dialogo continuo tra cittadini, esperti e istituzioni. Questi momenti di incontro mirano a favorire la condivisione di idee e a rafforzare il senso di comunità, contribuendo a un percorso di sviluppo consapevole e inclusivo.

Un quartiere che si trasforma in un vero e proprio laboratorio di sostenibilità e coinvolgimento civico. È questa la visione che anima il progetto in arrivo a San Rocco, a Monza, dove stanno per partire 12 “caffè scientifici“ e 5 laboratori di fotografia, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa sociale Meta, la Consulta di San Rocco e il Comune di Monza, e finanziato dal Pnrr attraverso il progetto Sus (titolo “San Rocco al centro. Una comunità educante al futuro“). Il focus sulla sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei residenti affianca gli interventi strutturali già in corso: nuove piste ciclabili, aree verdi e la riqualificazione degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo Koiné. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caffè scientifici e laboratori. San Rocco si prepara al futuro Leggi anche: A Monza i caffè scientifici (e 5 laboratori fotografici gratuiti) per parlare di sostenibilità e futuro della città Leggi anche: Ecco la Fiera di San Rocco. E si torna al Medioevo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caffè scientifici e laboratori. San Rocco si prepara al futuro - Un quartiere che si trasforma in un vero e proprio laboratorio di sostenibilità e coinvolgimento civico. ilgiorno.it

A Monza i caffè scientifici (e 5 laboratori fotografici gratuiti) per parlare di sostenibilità e futuro della città - Dodici gli incontri in programma mentre le lezioni di fotografia saranno condotte dal fotoreporter Simone Padovani ... monzatoday.it

"IL 2025 DELLA RETE" Anno 2025: 9 caffè scientifici, 1 Rete Anche quest'anno la Rete dei caffè scientifici italiani ha portato avanti le attività di caffè-scienza riflettendo sulla propria identità, i propri valori e le realtà che ne fanno parte. Dal Terzo festival - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.