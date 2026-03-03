Lo Stretto di Hormuz e la dipendenza da petrolio | gli ambientalisti hanno la soluzione

Gli ambientalisti sostengono che la soluzione ai problemi legati allo Stretto di Hormuz e alla dipendenza dal petrolio potrebbe arrivare da alternative energetiche. Prima dello scoppio del conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran, si conoscevano già le difficoltà legate all’eccessivo affidamento sui combustibili fossili e alle tensioni geopolitiche che ne derivano.

Prima ancora che scoppiasse la guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran, erano già note le complicazione che sarebbero potute sorgere a causa della dipendenza dai combustibili fossili. Se uno dei principali esportatori di petrolio è (seppur momentaneamente) bloccato, tutti i paesi esportatori aumentano la produzione. Per questa ragione alcuni gruppi di ambientalisti sollecitano per iniziare a puntare sull’ energia pulita. Gli analisti della società di consulenza, Wood Mackenzie, specializzata nei settori dell’energia e delle risorse naturali, mettono in guardia sul blocco dello Stretto di Hormuz. Qualora il flusso dei trasporti di petrolio non venisse ripristinato rapidamente, i prezzi tornerebbero a salire vertiginosamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

