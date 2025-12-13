Tragico schianto a Potenza morto anche il bimbo di 9 anni dopo il decesso del padre | Ingiusto e straziante

Un tragico incidente stradale a Potenza ha causato la morte di un bambino di 9 anni, che ha perso anche il padre nello stesso evento. Dopo due giorni di ricovero in rianimazione, il bambino non è sopravvissuto, lasciando un dolore profondo nella comunità. La vicenda è stata definita ingiusta e straziante da chi conosceva la famiglia.

Il bambino è morto oggi, dopo due giorni di ricovero in rianimazione all'ospedale di Potenza per le lesioni riportate nel tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita il padre giovedì scorso. Fanpage.it Potenza, schianto frontale tra auto e suv: morto 51enne, il figlio di 9 anni in rianimazione - L’incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in località Pantano di Pignola, in provincia di Potenza. fanpage.it

Pignola, scontro fra due auto: morto 51enne, grave il figlio - Tragedia sulla strada del Pantano di Pignola, scontro fra due auto: morto 51enne e ferito gravemente il figlio. quotidianodelsud.it

