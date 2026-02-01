Dopo l’infortunio al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo sta iniziando il percorso di recupero. Lo staff del Napoli segnala i primi segnali positivi e spera di riaverlo in campo al più presto.

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è in fase di recupero dopo un infortunio al ginocchio subito durante la partita contro la Fiorentina, interrotta al 29’ del primo tempo. L’incidente ha sollevato preoccupazioni nello staff tecnico e medico del club, ma le prime analisi strumentali hanno portato notizie positive: non sono state riscontrate lesioni al legamento crociato, un esito che esclude una condizione grave. Il difensore ha subito una distorsione di secondo grado al ginocchio, un trauma che comporta un’infiammazione significativa e un’alterazione della stabilità articolare, ma che non richiede interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Lorenzo in fase di recupero, i primi segnali dallo staff del Napoli sono positivi

Approfondimenti su Giovanni Di Lorenzo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giovanni Di Lorenzo

Argomenti discussi: Gamec, il direttore Giusti: Fase di incertezze, siamo stati attenti a non esporci con le collezioni. Ma non siamo per strada. Il ristorante sul tetto non è la soluzione giusta; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Napoli, fatta per Alisson Santos: ora caccia al vice Di Lorenzo - Napoli Village - Quotidiano di; Pagelle – Meret mette a tacere gli odiatori. Vergara, ora gli tocca il tormentone Nazionale Tre all'arbitro La Penna: quella gomitata Vergara se l'è data da solo. Di Lorenzo, la malaciorta lo prende in pieno. Di Fabrizio d'Esposito MERET. All’ultimo di gennaio, il v.

In arrivo una nuova fase di maltempo sull'ItaliaNuova fase di maltempo sull'Italia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che segnala nei prossimi giorni, l'arrivo di due vortici che attraverseranno l'Italia da ... ansa.it

Meteo: fase turbolenta, è in arrivo anche un vortice mediterraneo; il punto di Lorenzo TediciL'Italia si prepara ad affrontare una settimana all'insegna del maltempo, con piogge e forti temporali previsti su gran parte del territorio. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, una solida ... ilmeteo.it

Alkom Autocisterne Srl. . Dietro le quinte del telaio autoportante Oggi Lorenzo Beggio Lorenzo Beggio ci mostra alcuni passaggi della realizzazione: tutti i dettagli che fanno la differenza su strada. Quale fase vuoi vedere meglio nel prossimo reel Diccelo n - facebook.com facebook