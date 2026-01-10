Forza e ruba su un' auto in sosta ma arriva la polizia e lo arresta

Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia di Verona dopo aver tentato di rubare all’interno di un’auto in sosta nel quartiere di Veronetta. L’individuo si era introdotto nel veicolo con l’intento di sottrarre la merce, ma è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha evitato il furto e garantito il corretto svolgimento delle operazioni di controllo.

Si sarebbe introdotto all'interno di un veicolo nel quartiere di Veronetta per cercare di rubare la merce contenuta all'interno, ma il malvivente, un cittadino marocchino di 32 anni, è stato però subito bloccato e arrestato dalla polizia di Stato.Erano circa le 2 di venerdì, quando i poliziotti.

Ruba il computer portatile dall’auto in sosta, preso grazie alla geolocalizzazione del dispositivo - È finito così l’ultimo colpo di un uomo noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti in città a Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it

Ruba nella auto in sosta nell'area di risulta: espulso - Un giovane, nella scorsa notte, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato nella zona centrale della città e arrestato per furto pluriaggravato su svariate autovetture in sosta. abruzzoindependent.it

Forza la porta di un alimentari e ruba il fondo cassa: arrestato 35enne - facebook.com facebook

