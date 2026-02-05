LIVE Italia-Canada 1-5 Olimpiadi curling in DIRETTA | primo punto azzurro nel secondo end

Questa mattina si è giocata la partita di curling tra Italia e Canada alle Olimpiadi. L’Italia ha segnato il suo primo punto nel secondo end, ma il risultato complessivo è ancora aperto. La partita è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 19.29: Un punto per l’Italia nonostante i tre errori di Mosaner. Italia in grande difficoltà 19.28: Una stone italiana a punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini 19.26: Ancora un errore di Mosaner, dichiara di avere problemi con il ghiaccio che è molto lento 19.24: Non si capisce bene cosa stia accadendo. Mosaner ha completamente sbagliato due tiri a fila 19.22: Ancora un errore di Mosaner 19.21: Una stone azzurra a punto dopo tre tiri del secondo end 19.17: Subito un end terribile per l’Italia che subisce 5 punti in un end dove nulla ha funzionato per gli azzurri 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 1-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo punto azzurro nel secondo end Approfondimenti su Italia Canada LIVE Italia-Scozia 1-0, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end LIVE Italia-Cechia 2-0, Europei curling 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Italia Canada Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio donne: la Francia sblocca il match in power play; Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Le gare giorno per giorno: le prime medaglie sabato 6. LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito uno scontro diretto da brividi contro una delle favoriteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 Buonasera amici e amiche di OA Sport e ... oasport.it 13 Anni in Canada #fblifestyle #canada #italia #italianiallestero facebook Meet Grassi Pietre at #IDS2026 With ITA – Italian Trade Agency Pietra di Vicenza: luxury stone for architecture & restoration. Booth 628 | Metro Toronto Convention Centre ice.it/en/markets/can… #MadeInItaly #Architecture #Toronto #GrassiPietre x.com

