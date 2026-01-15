Ferito alla testa con un proiettile | rapina o lite tra pusher |VIDEO

Un giovane di 29 anni è stato ferito alla testa da un colpo di pistola in via Vespucci, a Napoli. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, con alcune ipotesi che includono una rapina o una lite tra pusher. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove riceve le cure necessarie. La vicenda resta sotto indagine delle autorità per accertare i fatti.

È stato a un passo dalla morte il 29enne ferito da un colpo di pistola alla testa a Napoli, in via Vespucci. Il proiettile si è incastrato sotto la cute ma non ha danneggiato il cervello. Il fatto è accaduto alle due di notte. Agli agenti di polizia, che lo hanno raggiunto all'ospedale Vecchio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nembro, lite tra due gruppi di giovanissimi alla fermata Teb: 16enne ferito alla testa con una bottiglia di vetro Leggi anche: La lite fuori dalla discoteca: diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale, buttafuori rinviato a giudizio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, 29enne colpito durante rapina, il proiettile si conficca in testa: salvato al Pellegrini; Giallo in centro a Napoli: 29enne ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco; «Mi hanno rapinato»: 29enne in ospedale a Napoli con un proiettile in testa; Napoli, 29enne al Pronto Soccorso con un proiettile in testa: “Mi hanno rapinato”. Vivo per miracolo. Napoli, 29enne colpito durante rapina, il proiettile si conficca in testa: salvato al Pellegrini - Un 29enne napoletano vittima di rapina, ferito con un colpo di pistola. fanpage.it

Proiettile in testa durante una rapina in via Marina: 29enne salvato al Pellegrini - Un giovane di 29 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola che si è conficcato nella regione frontale ... napolivillage.com

Giovane ferito alla testa con un colpo di pistola, non è in pericolo di vita - Il 29enne ha raccontato di essere stato affiancato da due persone in sella a uno scooter mentre era in auto. rainews.it

Notte di paura a Napoli, dove un 29enne è rimasto ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco ed è sopravvissuto per puro caso. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 in via Amerigo Vespucci, nella zona orientale della città. Secondo una prima ricostruzione, il x.com

CRONACA - NAPOLI, 29ENNE FERITO ALLA TESTA DA UN COLPO DI PISTOLA: INDAGINI IN CORSO Un uomo di 29 anni è rimasto ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco esploso da ignoti mentre si trovava a bordo di un’automobile, in compagnia d facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.