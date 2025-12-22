Coronella la tragedia dimenticata | nessuna cerimonia nel 40esimo anniversario dell' incidente
Nessuna cerimonia, nessuna preghiera. Dieci vite, prima dilaniate dalle lamiere di un treno e ora (quasi) ufficialmente dimenticate. La strage di Coronella del 22 dicembre 1985 non sarà ricordata. A quarant’anni esatti dal più grave incidente ferroviario della storia di Ferrara (e tra i più gravi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
