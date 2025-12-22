Nessuna cerimonia, nessuna preghiera. Dieci vite, prima dilaniate dalle lamiere di un treno e ora (quasi) ufficialmente dimenticate. La strage di Coronella del 22 dicembre 1985 non sarà ricordata. A quarant’anni esatti dal più grave incidente ferroviario della storia di Ferrara (e tra i più gravi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Coronella, la tragedia dimenticata: nessuna cerimonia nel 40esimo anniversario dell'incidente

Leggi anche: Lettera aperta di Sandro Ruotolo a Giancarlo Siani, nel 40esimo anniversario dalla sua morte per mano della camorra

Leggi anche: Un sabato di festa per il 40esimo anniversario dei Garibaldini ravennati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Coronella, la tragedia dimenticata: nessuna cerimonia nel 40esimo anniversario dell'incidente.