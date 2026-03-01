Un’attivista iraniana ha partecipato a un corteo a Firenze e successivamente ha tenuto una lezione ai pacifisti presenti. I gruppi proPalestina, che in passato si sono schierati contro i raid degli Stati Uniti e di Israele in Iran, continuano a organizzare manifestazioni, cortei e presidi per esprimere le proprie posizioni.

Leila Farahbakhsh ha affrontato da sola il corteo di Firenze per porre la solita frangia di sinistra davanti alla realtà che finge di non vedere I proPal, che poi sono diventati proMad e ora probabilmente diventano proIran, hanno già organizzato manifestazioni, cortei e presidi contro i raid Usa e israeliani in Iran. La morte di Ali Khamenei è stata festeggiata a Teheran e dagli iraniani ma non dall’estrema sinistra italiana, che quando si tratta di un regime sanguinario riesce a posizionarsi sempre dalla parte sbagliata. Adesso tutte le organizzazioni e i partiti che si definiscono comunisti hanno una nuova battaglia da portare avanti, che ha come comun denominatore l’odio verso l’Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'iraniana affronta il corteo a Firenze, poi la lezione ai pacifisti

