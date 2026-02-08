L' eterno falso mito dei cortei pacifisti

Questa mattina i cortei pacifisti sono tornati sotto i riflettori. La scena è diversa da quella di qualche anno fa: niente famiglie sorridenti con passeggini, né gruppi che cercano lo scontro con le forze dell’ordine. Oggi, i manifestanti si sono presentati in modo più sobrio, senza quella retorica zuccherosa che spesso si sente nelle manifestazioni di facciata. La polizia ha tenuto d’occhio la strada, ma senza tensioni particolari. La manifestazione si è svolta senza incidenti, lasciando dietro di sé solo le voci di

Certo che era un altro mondo. Non c'era la dolciastra retorica delle liete famiglie col passeggino e il gelato in testa al corteo e i duri di Askatasuna in coda alla ricerca dello scontro con la polizia. Ma anche quando cominciarono gli Autonomi negli anni Sessanta e Ottanta già si ricorreva a questa palese falsità: un corteo così bello e pacifico in cui cittadini, le famiglie, i giovani studenti e gli operai, manifestavano pacificamente, e poi che cosa è successo? Improvvisamente sono spuntati questi energumeni che nulla avevano a che fare col corteo e che si sono dati alle distruzioni, incendi e scontri con tafferugli.

I portuali italiani scendono in piazza.

