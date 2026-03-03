L' Iran colpisce l' ambasciata Usa a Riad Israele lancia attacchi di terra in Libano e bombarda Teheran | Trump | li facciamo a pezzi ora arriva la grande ondata Bombe sui siti nucleari di Natanz e Isfahan

L'Iran ha attaccato l'ambasciata americana a Riad, mentre Israele ha condotto operazioni di terra in Libano e ha colpito obiettivi a Teheran. Sono stati segnalati attacchi contro siti nucleari a Natanz e Isfahan. Nel frattempo, l'ex presidente americano ha dichiarato che le azioni contro l'Iran continueranno con forza, annunciando una possibile grande ondata di operazioni. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi nel prossimo giorno.

L’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di raid aerei avviata dalla vigilia contro Hezbollah, precisando tuttavia che non si tratta di un’operazione terrestre su larga scala ma di una «misura tattica» volta a garantire la sicurezza della popolazione israeliana. «Non è un’operazione terrestre. È una misura tattica destinata ad assicurare la sicurezza del nostro popolo», ha affermato ai giornalisti della stampa estera il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale delle Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che i militari sono stati posizionati nell’area di confine in ulteriori punti rispetto a quelli già presidiati «per difendere i nostri civili e impedire a Hezbollah di attaccarli». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

