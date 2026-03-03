Colpita l' ambasciata Usa a Riad furia di Washington Israele lancia attacchi di terra in Libano e bombarda Teheran Trump |  Siamo pieni di munizioni possiamo combattere all' infinito | Colpita Cipro

Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, mentre Washington reagisce con fermezza. Israele ha avviato operazioni di terra in Libano e ha bombardato obiettivi a Teheran, mentre Cipro è stato coinvolto in un altro episodio. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze sono pronte a continuare a combattere senza esaurire le munizioni. Nei prossimi giorni, si prevede un aumento degli attacchi in Iran.

L’esercito israeliano ha lanciato attacchi di terra in Libano. I soldati, ha fatto sapere l'Idf, «stanno operando nel sud del Libano» mentre proseguono gli attacchi contro Hezbollah. (Davide Frattini) Il Mediterraneo orientale si affolla di altre navi da guerra (quelle inviate dalla Grecia a difesa dell’isola di Cipro, dove un paio di droni hanno colpito una base britannica) e la mappa del conflitto — fin dalle prime ore regionale — si allarga. Grecia e Cipro sono Europa; la Francia, la Germania e la Gran Bretagna «si preparano a difendere le proprie truppe»; da Londra un imbarazzato Keir Starmer concede le piste di decollo agli americani ma «non per attacchi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti, nuovo attacco sul centro ...L'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

Raid dell'Idf su Teheran e Beirut. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. Trump: Siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempreDistrutti i centri di comando dei pasdaran. Il premier israeliano: Stavano costruendo nuovi siti nucleari. Era ora o mai più. Vance,L'Iran non sarà un nuovo Iraq o Afghanistan ... gazzettadelsud.it

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola Colpita Cipro, la guerra è in Europa Il ciclone e la frana: 1.200 domande Mondello, pronto il bando - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Cipro, colpita una base militare britannica #2marzo #Tv2000 #Iran #Israele #StatiUniti #Trump #Libano #Golfo #Khamenei #AyatollahKhamenei #IranWar #IranIsraelWar @tg2000it x.com