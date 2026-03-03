Nella notte, gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere temporaneamente l’ambasciata a Riad a seguito di un attacco con due droni, attribuito all’Iran. Contestualmente, l’ambasciata americana in Kuwait è stata anch’essa chiusa. L’attacco ha coinvolto strutture diplomatiche e ha portato le autorità statunitensi a prendere misure di sicurezza, senza però rendere pubblici dettagli sulle conseguenze immediate.

Gli Stati Uniti hanno chiuso l’ambasciata a Riad dopo un attacco con due droni attribuito all’Iran e avvenuto nella notte. La sede diplomatica ha invitato i cittadini americani a evitare l’area fino a nuova comunicazione e a restare al riparo anche a Gedda e Dhahran. In un'intervista il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si preparano a rispondere: “Scoprirete presto come”, ha detto. Il livello di allerta si è alzato in tutta la regione. Per questo è stata chiusa anche l’ambasciata americana in Kuwait. In una nota pubblicata su X, la rappresentanza ha comunicato la sospensione delle attività consolari e la cancellazione degli appuntamenti ordinari ed emergenziali fino a nuova disposizione, citando le tensioni regionali in corso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Iran colpisce con droni l'ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in Kuwait

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele, colpita ambasciata americana a Riad, Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in...

Leggi anche: Colpita l'ambasciata americana a Riad. Trump: "Possiamo fare la guerra per sempre"

Altri aggiornamenti su Iran colpisce

Temi più discussi: La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Il Golfo, raid sul lusso di Dubai. Kuwait, colpita la base con gli italiani.

L'Iran colpisce con droni l'ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in KuwaitL'attacco nella notte. Scoprirete presto come risponderemo, ha detto il presidente Trump. Per motivi di sicurezza è stato richiamato anche il personale governativo statunitense non essenziale anche ... ilfoglio.it

Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: RisponderemoSi estende il fronte della guerra in Iran: nella notte è stata colpita l'ambasciata Usa a Riad. La reazione di Donald Trump ... virgilio.it

Guerra, 4° giorno. Usa "Distrutti centri dei pasdaran". L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in Bahrein x.com

Trump: non escludo truppe in Iran. Israele colpisce anche in Libano. . Leggi l'articolo #Guerra - facebook.com facebook