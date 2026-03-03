Colpita ambasciata Usa a Riad Trump | Presto risponderemo

Un attacco ha colpito l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Le autorità locali stanno valutando i danni e le circostanze dell'incidente. Il governo americano ha dichiarato che risponderà presto all'attacco. Non sono stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o eventuali feriti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili dell'evento.

(Adnkronos) – Un attacco è stato sferrato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita. L'attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. "Risponderemo", ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump. L'ambasciata statunitense ha confermato l'attacco e ha invitato le persone a tenersi lontane, annunciando. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

