Philip Morris Italia lancia una Sales Academy con 200 nuovi ingressi in azienda

Philip Morris Italia ha annunciato il lancio di una nuova Sales Academy che coinvolgerà 200 giovani. L’obiettivo è formare e inserire queste persone in azienda attraverso un percorso di due anni. È un investimento chiaro su competenze e occupazione qualificata, che punta a rafforzare il team di vendita e sviluppare nuove professionalità.

Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l'avvio di una nuova Sales Academy che porterà all'ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell'azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L'iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.

