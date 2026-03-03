L' incidente mortale sulla Naro-Camastra | 39enne in gravi condizioni trasferito all' ospedale Villa Sofia di Palermo

Un uomo di 39 anni è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni gravi dopo un incidente avvenuto sulla statale Naro-Camastra. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba e ha coinvolto un'auto e un camion che trasportava frutta e verdura. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dello scontro.

È stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo il conducente dell'autovettura che - poco prima dell'alba di ieri, lungo la statale Naro-Camastra - è rimasta coinvolta nell'incidente stradale con un camion che trasportava frutta e verdura. Incidente che si è rivelato mortale per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Incidente sulla statale Naro-Camastra: scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion, morto 24enne

Uomo di 54 anni trasferito in gravi condizioni dopo incidente stradale nel centro città**Incidente stradale a Busnago: uomo di 54 anni trasferito in gravissime condizioni in ospedale** È accaduto un grave incidente stradale nella tarda...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'incidente mortale sulla Naro Camastra...

Temi più discussi: Incidente mortale sulla Camastra-Naro. Perde la vita un 25enne - Autore: Redazione | Cronaca; Incidente sulla statale Naro-Camastra: scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion, morto 24enne; Tragico incidente auto-tir sulla SS410 nell’Agrigentino: un morto e sei feriti; Gravissimo incidente sulla strada statale Naro-Camastra: un morto.

Tragico incidente tra Naro e Camastra, la vittima è un 24enne: gravissimo uno dei cinque feritiIl violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. grandangoloagrigento.it

Drammatico incidente tra Naro e Camastra, un morto e sei feritiÈ di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è […] ... blogsicilia.it

Drammatico incidente tra Naro e Camastra, un morto I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Canicattì, Licata e Agrigento. Nessuno è in pericolo di vita... - facebook.com facebook