Questa mattina, un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel centro di Busnago. La vettura su cui viaggiava si è scontrata con un altro mezzo, e le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in condizioni critiche. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

**Incidente stradale a Busnago: uomo di 54 anni trasferito in gravissime condizioni in ospedale** È accaduto un grave incidente stradale nella tarda mattina di giovedì 5 febbraio 2026, all’interno del comune di Busnago, in provincia di Monza e Brianza. All’alba, intorno alle cinque e quindici del mattino, due veicoli sono andati in collisione su una strada della zona centrale, in via Italia. L’uomo di 54 anni coinvolto nel scontro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Le prime informazioni rilasciate dagli operatori sanitari indicano che l’incidente ha causato feriti gravi, con un livello di gravità tale che l’uomo è stato immediatamente portato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo di 54 anni trasferito in gravi condizioni dopo incidente stradale nel centro città

