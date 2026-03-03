L'insegnante grossetana Virginia Sabatini ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato

L’insegnante grossetana Virginia Sabatini debutta con il suo primo romanzo, ’Limonata con ghiaccio’, edito da Bookabook. Un debutto narrativo che intreccia introspezione, realismo magico e una scrittura capace di alternare delicatezza e crudezza, muovendosi tra quotidianità e dimensione surreale. La protagonista, Dolores, ha trent’anni, un lavoro stabile, un gatto e un senso di vuoto che la accompagna ogni giorno come un’ombra silenziosa. La sua quotidianità viene scossa dall’arrivo di Gregor, figura bizzarra che tenta di convincerla a rivedere Alfredo, scomparso dalla sua vita da oltre un anno. Dopo averlo respinto, Dolores inizia a fare incontri strani e destabilizzanti, fino a chiedersi se siano reali o frutto della sua mente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Limonata con ghiaccio’ di Sabatini

Affari Tuoi, la sconcertante frase di De Martino a Bluette: "Te la sei limonata"Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 18 dicembre su Rai 1, la concorrente Bluette (soprannominata Memole), originaria di Moro d’Alba...

Sabatini sicuro: “Il Milan deve giocare con Fullkrug, non con attaccanti improvvisati”Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della partita tra Roma e Milan, terminata sul punteggio di 1-1: "Indubbiamente la Roma nel primo tempo ha...

Tutti gli aggiornamenti su ’Limonata con ghiaccio’ di Sabatini

Discussioni sull' argomento ’Limonata con ghiaccio’ di Sabatini; Bando Bucalossi, Fratelli d'Italia: Stanziati 400mila euro per la città, ottimo lavoro di Rusconi; Tutela delle nidificazioni di gheppio: torna l’ordinanza del sindaco, multe per i trasgressori.

Limonata con ghiaccio: ecco il primo romanzo della grossetana Virginia SabatiniGrosseto. L’insegnante grossetana Virginia Sabatini debutta con il suo primo romanzo, Limonata con ghiaccio, edito da Bookabook, una casa editrice indipendente che punta sul crowdfunding editoriale ... grossetonotizie.com

“Limonata con ghiaccio” intreccia quotidianità e surreale, tra ferite, memoria e ricerca di sé. La scrittrice: «È nato un libro, sono rinata anche io» #MaremmaOggi #culturaedeventi - facebook.com facebook

"Limonata con ghiaccio": ecco il primo romanzo della grossetana Virginia Sabatini - x.com