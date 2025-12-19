Durante la puntata di Affari Tuoi del 18 dicembre su Rai 1, un episodio ha suscitato sorpresa: la frase di De Martino a Bluette, conosciuta come Memole, ha fatto discutere. La concorrente, accompagnata dal padre Stefano, ha partecipato al gioco sotto la conduzione del conduttore, creando un momento inatteso e diventato subito virale sui social.

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la sconcertante frase di De Martino a Bluette: "Te la sei limonata"

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 18 dicembre su Rai 1, la concorrente Bluette (soprannominata Memole), originaria di Moro d’Alba (Marche), ha giocato affiancata dal padre Stefano, titolare di un centro d’arredamento, con la conduzione di Stefano De Martino.L’episodio ha registrato l’assenza temporanea di Herbert Ballerina, la spalla comica del conduttore, che tornerà presto. La serata è partita con Bluette che, guidata dai consigli del padre, ha eliminato rapidamente diversi pacchi blu e alcuni rossi di valore medio-alto (100mila, 75mila, 50mila euro).Il momento più divertente e chiacchierato è arrivato con l’ingresso di Gennarino, la mascotte del programma: il cagnolino è andato dritto dalla concorrente, le ha leccato il viso e soprattutto le labbra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

Leggi anche: Affari tuoi: la commovente storia di Pasqualone e De Martino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Affari Tuoi, la sconcertante frase di De Martino a Bluette: Te la sei limonata | .it.

Chi è Alec, ‘sosia’ di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: gaffe a La Volta Buona!/ La frase su Gerry Scotti… - Alec, chi è il ‘sosia’ di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: simpatico siparietto e gaffe del giovane ospite a La Volta Buona. ilsussidiario.net

«Quando il dottore ha offerto 100mila euro, ammetto che ho vacillato, ma poi ho accettato. » Durante la puntata di "Affari tuoi" del 18 dicembre 2025, Bluette, rappresentante delle Marche, ha vissuto una serata piena di colpi di scena. Senza Herbert Ballerina, - facebook.com facebook