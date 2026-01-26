Dopo il pareggio tra Roma e Milan, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l’incontro sottolineando l'importanza di affidarsi a giocatori affidabili in attacco. In particolare, Sabatini ha evidenziato come il Milan debba puntare su Fullkrug, evitando soluzioni improvvisate in attacco. La sua analisi invita a riflettere sulla necessità di una strategia più stabile per migliorare le prestazioni della squadra.

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della partita tra Roma e Milan, terminata sul punteggio di 1-1: "Indubbiamente la Roma nel primo tempo ha dominato. Ha avuto un sacco di tiri in porta, partita a una metà campo sola. Il Milan aveva due attaccanti che non tenevano il pallone. Nel secondo tempo è stata una partita più equilibrata. I gol sono due episodi su calcio piazzato". LEGGI ANCHE: Contro la Roma il solito piano tattico del Milan di Allegri: per il futuro serve cambiare?>>> Nel suo intervento durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset', il giornalista ha parlato dell'attacco del Milan e non solo: "Secondo me il Milan deve giocare con Fullkrug, non con attaccanti improvvisati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini sicuro: “Il Milan deve giocare con Fullkrug, non con attaccanti improvvisati”

Approfondimenti su sabatini sicuro

Sandro Sabatini ha commentato la recente partita tra Cagliari e Milan, evidenziando l’importanza di Fullkrug, che secondo lui sarà determinante per la squadra.

Sandro Sabatini ha commentato il mercato del Milan, sottolineando l'importanza di rafforzare la rosa con un difensore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su sabatini sicuro

Argomenti discussi: Sabatini: Ecco perché il Milan è riuscito a battere una piccola; Giocatore meraviglioso, Sabatini esalta un giocatore del Milan dopo la super vittoria contro il Como; Milan-Lecce, Sabatini: Buone prestazioni sotto tutti i punti di vista; Pressing: Sabatini: Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati Video.

Sabatini sicuro: Rabiot e Modric hanno trasformato il MilanNel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dei rossoneri e l'importanza di due giocatori come Modric e Rabiot. Queste le sue parole: Non ... milannews.it

Sabatini sicuro: Le prestazioni del Milan sono buone sotto tutti i punti di vistaNel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così la partita di ieri sera dei rossoneri contro il Lecce. Queste le sue parole: Oggi il Milan ha giocato una partita ... milannews.it

Sandro Sabatini è sicuro: la mancata vittoria contro la Fiorentina, costa definitivamente lo scudetto al Milan Siete d'accordo con lui - facebook.com facebook