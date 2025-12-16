Nuovi scontri tra Israele e Libano: l'esercito israeliano ha condotto due bombardamenti nel sud del Libano, causando almeno una vittima e diversi feriti. L'IDF ha dichiarato di aver colpito due agenti di Hezbollah durante le operazioni, intensificando la tensione nella regione.

Israele bombarda ancora il Libano: almeno un morto e diversi feriti. L'Idf: "Colpiti due agenti di Hezbollah"

Almeno una persona è rimasta uccisa e un imprecisato numero di altre sono state ferite oggi nel sud del Libano a seguito di due nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf). Il bilancio delle vittime, segnalato dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, è ancora provvisorio. Nuovi raid di Israele in Libano Gli attacchi aerei, annunciati in due diverse note diramate sui social dalle Idf, hanno prima colpito un’auto in transito nei pressi del villaggio di Taybeh, sulla strada che collega le città meridionali libanesi di Markaba e Odaisseh, e poi un pick-up in viaggio nei pressi della città di Sebline, a circa 40 chilometri a nord del confine con Israele, vicino a Sidone. Tpi.it

Almeno una persona è rimasta uccisa e un imprecisato numero di altre sono state ferite oggi nel sud del Libano a seguito di due nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf).