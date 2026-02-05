Riattivati e subito oscurati i social di Fabrizio Corona | I miei follower? Tutti stupidi Faccio i soldi grazie a loro

Questa mattina i social di Fabrizio Corona sono tornati online, ma pochi istanti dopo sono stati di nuovo oscurati. Corona ha commentato i follower definendoli “tutti stupidi” e ha ammesso di fare soldi grazie a loro. La sua presenza online dura poco, poi sparisce di nuovo nel silenzio.

I profili social di Fabrizio Corona sono riapparsi nella mattinata di giovedì 5 febbraio, salvo poi scomparire di nuovo nel giro di poche ore. Mentre la questione genera interesse e curiosità tra i follower, sono tornate virali alcune dichiarazioni dell’ex paparazzo risalenti a poco meno di un anno fa. Alla TV svizzera RSI, infatti, Corona, alla domanda su che cosa facesse quando aveva uno scoop tra le mani, ha risposto: “Cosa faccio? Apro e la butto in pasto agli stupiti. La massa sono tutti stupidi, purtroppo i numeri li fai guadagnando vendendo agli stupidi che ti seguono. Perché la maggior parte delle persone che seguono questa cosa, la massa, sono tutti stupidi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

