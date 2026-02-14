Lucas un oro per il Brasile Ci credi? Non ce la faccio grazie leggenda | la telefonata tra Tomba e Pinheiro Braathen – Video

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, un risultato che ha sorpreso tutti e ha portato il Brasile nel panorama dello sci alpino. La causa di questa vittoria si trova in un allenamento intenso e nella determinazione di un giovane atleta che ha superato le aspettative, sfidando le condizioni avverse e un percorso difficile. Durante una telefonata, Alberto Tomba, leggenda dello sci, lo ha chiamato per congratularsi, riconoscendo il grande passo compiuto dal brasiliano. La scena è stata ripresa in un video, mostrando l’emozione di Braathen mentre riceveva i complimenti.

"Lucas, bravo!". Dall'altra parte del telefono c'è Alberto Tomba, una leggenda dello sci. Per Lucas Pinheiro Braathen – oro nel gigante maschile – è stata una giornata storica: primo oro in carriera alle Olimpiadi, prima medaglia in assoluto per il Brasile e in generale per il Sud America. A rendere questa giornata ancora più emozionante è stata la chiamata di Alberto Tomba, che ha voluto complimentarsi con lui. Tomba, oro olimpico di specialità a Calgary 1988 e ad Albertville 1992, uno dei più grandi specialisti di sempre, era stato accostato spesso a Braathen nei giorni scorsi. "Ciao fratello mio, come stai?", ha esordito Pinheiro Braathen. È subito d'oro la prima storica medaglia del Brasile, e di tutto il Sud America, ai Giochi olimpici invernali. A conquistarla è stato Lucas Pinheiro Braathen nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Argento allo svizzero Marco Odermatt, staccato di 58 centesi