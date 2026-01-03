Iscrizioni 2026 27 | guida completa per genitori e studenti tra Licei Tecnici e nuovi indirizzi Professionali

La guida alle iscrizioni 2026/27 offre un quadro completo dell’offerta formativa secondaria in Italia. Presenta le caratteristiche principali di Licei, Tecnici e Istituti Professionali, aiutando genitori e studenti a comprendere le diverse metodologie didattiche e le opportunità di formazione, per effettuare scelte consapevoli e in linea con le attitudini personali.

Ecco una panoramica dettagliata dell'offerta formativa secondaria, distinguendo tra l'approccio metodologico dei Licei, le competenze settoriali degli Istituti Tecnici e la formazione pratica degli Istituti Professionali e IeFP, per guidare le famiglie verso una scelta coerente con le attitudini dello studente.

