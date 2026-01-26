Liceo tecnico o professionale? I Licei sono scuole d’eccellenze tecnici e professionali no Quanto c’è di vero in tutto ciò?

La scelta tra liceo, tecnico o professionale rappresenta un momento importante per studenti e famiglie, spesso accompagnato da dubbi e incertezze. Mentre i licei sono riconosciuti come scuole d’eccellenza, i percorsi tecnici e professionali offrono altre opportunità formative e lavorative. Valutare le differenze e le caratteristiche di ciascun indirizzo è fondamentale per orientarsi consapevolmente, considerando fattori come le proprie inclinazioni, il contesto sociale e le prospettive future.

In questo momento così complesso si intrecciano voci, consigli e indicazioni, e ognuno dice la sua, compresi gli insegnanti del primo ciclo, sempre proiettati a modellare il futuro dei propri studenti, ma non sempre capaci di distaccarsi da quella proiezione di sé che gli stessi ragazzi finiscono per rappresentare. Ragazzi chiamati a inseguire i propri sogni e le proprie aspirazioni, spesso, purtroppo rimaste incompiuti. Da questa prospettiva, il periodo delle iscrizioni scolastiche rappresenta un momento cruciale, che va ben oltre una semplice formalità amministrativa. Come sottolineato da Thomas Sergiovanni, la scuola è una comunità morale, e le scelte delle famiglie riflettono non solo bisogni logistici, ma valori condivisi e visioni educative che plasmano l’identità di un istituto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

