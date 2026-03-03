Un paziente all’Ospedale Niguarda di Milano è stato sottoposto a un doppio trapianto di organi eseguito con l’uso di un robot chirurgico. Si tratta del primo intervento di questo tipo in Italia, che ha permesso di eliminare il diabete e la dialisi. L’operazione rappresenta un record per il paese e si è conclusa con successo.

Milano, 3 marzo 2026 – Libero dal diabete e dalla dialisi grazie a un doppio trapianto di organi impiantati con un robot chirurgico: intervento record, per la prima volta in Italia, all’Ospedale Niguarda di Milano. Il paziente. Il paziente di 50 anni era affetto da una grave forma di diabet, che lo aveva candidato ad un trapianto di pancreas, ed era in lista per un nuovo organo già dal 2021. Al diabete però si era sommata anche un'insufficienza renale cronica, che lo costringeva alla dialis i, e dal 2024 era stato messo in lista anche per un rene nuovo. Trapianto record. La svolta è arrivata grazie all' Ospedale Niguarda di Milano, dove l’uomo è stato sottoposto ad un trapianto combinato di rene e di pancreas da record: per la prima volta in Italia entrambi gli organi sono stati impiantati unicamente con un robot chirurgico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Libero da diabete e dialisi, doppio trapianto di organi con robot chirurgico: intervento record al Niguarda di Milano

