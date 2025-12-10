Anziani aggrediti al parcheggio | insulti e botte poi i due scappano

Lunedì 8 dicembre, davanti al parcheggio Cellini di Pistoia, una coppia di anziani e una mamma con bambini sono stati vittime di un'aggressione da parte di due uomini senza fissa dimora, che hanno danneggiato le auto e si sono poi scagliati fisicamente contro di loro, scappando successivamente.

Pistoia, 10 dicembre 2025 – Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti da una coppia di anziani e da una mamma con i suoi bambini lunedì 8 dicembre davanti al parcheggio Cellini, dove due sbandati hanno preso a calci le auto e poi sono passati anche alle mani. L'allarme è stato dato poco dopo le 19. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i due giovani, in evidente stato di alterazione, abbiano iniziato a inveire contro due anziani che avevano parcheggiato la propria auto. La ragazza aveva dei segni sul volto, come graffi, e ha cominciato a colpire la macchina. Con lei c'era il suo compagno.

