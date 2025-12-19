Mkhitaryan suona la carica | Vogliamo vincere Inzaghi? Ha lasciato l’Inter per questo

Mkhitaryan si presenta determinato e carico in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Inter. Con la sua voce vibrante, il centrocampista armeno trasmette la voglia di vincere e la convinzione che l’obiettivo sia alla portata. Le sue parole riflettono la passione e la determinazione della squadra, pronta a dare il massimo sul campo. Un momento di grande attesa per i tifosi nerazzurri, che sperano in una prestazione di carattere.

Il centrocampista armeno Mkhitaryan suona la carica in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Inter. Poi spiega l'addio di Inzaghi ai nerazzurri. Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di SBA Sport in vista della gara di questa sera tra la sua Inter e il Bologna. LA SUPERCOPPA – « Non è la prima volta che giochiamo qui la Supercoppa Italiana: questa è la quarta edizione. È sicuramente bello giocare qui, soprattutto in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana.

