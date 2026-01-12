Una recente tempesta ha attraversato l’Europa occidentale, portando venti fino a 200 km/h e blackout diffusi. In questo contesto, si fa riferimento a Santa Maria Goretti, collegando simbolicamente la forza e la resilienza di questa figura a eventi climatici di grande impatto. Analizziamo come le condizioni meteorologiche influenzino la vita quotidiana e le infrastrutture del continente.

Una violenta perturbazione sta flagellando il nord-ovest della Francia, il Regno Unito e parte dell’Europa settentrionale, lasciando dietro di sé blackout, voli cancellati e centinaia di migliaia di persone senza elettricità. Ma oltre all’emergenza meteorologica, in Francia si è accesa una polemica inaspettata: il nome scelto per identificare questo fenomeno atmosferico è Goretti, che per molti cattolici richiama immediatamente Santa Maria Goretti, la giovane martire italiana simbolo di purezza e perdono. La tempesta Goretti ha colpito con particolare violenza il Regno Unito, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 200 chilometri orari nel sudovest dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Venti a 200 Km/h e blackout in mezzo continente: cosa c’entra Santa Maria Goretti con la tempesta che sta sferzando l’Europa

Leggi anche: Europa nel ciclone della tempesta Goretti, venti a 200 Km/h e neve: cosa succede

Leggi anche: La tempesta Goretti invade l’Europa: neve nel Regno Unito, blackout in Francia – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tempesta Goretti, 230mila case senza corrente e venti record oltre 200 km/h in Francia; Europa nel ciclone della tempesta Goretti, venti a 200 Km/h e neve: cosa succede; In arrivo l'alta pressione, da oggi si esaurisce l'ondata di freddo - Da oggi si esaurirà l'ondata di freddo; Meteo, venti oltre i 200 km/h in Francia: la tempesta Goretti entra nella fase critica. Tutti i dati.

Europa nel ciclone della tempesta Goretti, venti a 200 Km/h e neve: cosa succede - Decine di voli cancellati e decine di migliaia di case rimaste senza elettricità: ecco le nazioni più colpite dal passaggio della tempesta Goretti e i danni che si sono registrati ... msn.com