L’Europa si avvicina alla guerra | gli Usa chiedono aiuto a Francia e Regno Unito per difendere Golfo e Giordania

Gli Stati Uniti hanno richiesto l’intervento di Francia e Regno Unito per rafforzare la sicurezza nel Golfo e in Giordania, in risposta alle tensioni attuali nella regione. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione internazionale, mentre i paesi europei si preparano a un possibile coinvolgimento diretto. La situazione si fa più complessa e il rischio di escalation aumenta.

C'è un momento, nelle crisi internazionali, in cui smetti di guardare le mappe e inizi a sentire il peso della realtà. Perché improvvisamente non è più "là", lontano, nel rumore di un'altra regione del mondo. È un passo più vicino. E in Europa, in queste ore, quel passo si avverte tutto. Tra dichiarazioni misurate e frasi che suonano come allarmi, le capitali europee si ritrovano a fare i conti con una domanda che fino a ieri sembrava teorica: quanto si può restare fuori da una guerra che rischia di allargarsi? E soprattutto: cosa succede quando a chiamarti è Washington? Da Washington, infatti, è arrivata una richiesta precisa a Francia e Regno Unito, poi estesa anche alla Germania.

L'Europa non è più spettatrice della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma si trova ora sulla soglia di un coinvolgimento diretto, seppur con funzioni formalmente

Andrea Muratore, Insideover, 2 marzo 2026 Mentre Francia, Germania e Regno Unito non escludono la possibilità di unirsi alla campagna militare di Usa e Israele contro l'Iran, anche solo per contrastare la risposta di Teheran diretta verso il Golfo Persico e il

Crosetto e Tajani smentiti in diretta mentre erano in audizione alla CommissioneParlamentare. Avevano affermato che 'nessun Paese alleato era stato avvertito dell'attacco all'Iran' Negli stessi minuti nel Regno Unito Starmer affermava non solo che era