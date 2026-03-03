Leucemia linfoblastica acuta | nuove speranze di cura da Padova

A Padova si stanno facendo passi avanti nella ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL), una forma aggressiva di tumore del sangue. La malattia colpisce sia bambini che adulti e origina dai linfociti T immaturi. Nuove scoperte scientifiche stanno aprendo strade per possibili trattamenti più efficaci contro questa patologia.

La leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) è una neoplasia ematologica aggressiva che origina dai linfociti T immaturi e colpisce sia bambini sia adulti. Negli ultimi decenni i protocolli chemioterapici hanno migliorato significativamente la sopravvivenza, ma il problema della resistenza alle terapie standard rimane centrale nella pratica clinica. I dati parlano chiaro: circa il 20% dei pazienti pediatrici e fino al 50% degli adulti sviluppano una forma di malattia refrattaria già al momento della diagnosi, o in occasione di una recidiva. In questi casi, le opzioni terapeutiche si riducono drasticamente e la prognosi diventa più incerta.