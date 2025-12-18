Leucemia linfoblastica acuta | a Monza una terapia che riduce il rischio di recidiva
A Monza, la speranza si fa più concreta per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, grazie a una terapia innovativa sviluppata dai ricercatori della Fondazione Tettamanti. Questa nuova soluzione mira a ridurre il rischio di recidiva, offrendo un passo avanti importante nella lotta contro questa grave malattia. Un traguardo che apre prospettive più favorevoli e rinnova l’ottimismo nel campo della cura oncologica.
Oggi c’è una speranza in più per i pazienti malati di leucemia linfoblastica acuta. Una speranza che nasce a Monza, grazie ai ricercatori della Fondazione Tettamanti.I risultati della ricercaSecondo una ricerca condotta nei laboratori monzesi combinare la terapia CAR-T anti-CD19 con farmaci. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
