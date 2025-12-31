Nel novembre scorso, Tatiana Schlossberg aveva comunicato di essere affetta da leucemia mieloide acuta. La sua battaglia contro questa grave malattia si è conclusa il 30 dicembre, segnando la perdita di una figura nota per la sua famiglia e il suo impegno. La notizia ricorda l’importanza di sensibilizzare sulle malattie ematologiche e sulle sfide che comportano.

L a maledizione dei Kennedy ha colpito di nuovo. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK, è morta martedì 30 dicembre dopo una drammatica battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Giornalista e scrittrice, 35 anni, Tatiana Schlossberg aveva annunciato a novembre di essere malata, e aveva descritto il suo calvario in un saggio sul New Yorker, “La battaglia contro il mio sangue”. La notizia della morte è stata diffusa dai familiari con un post sui social dalla JFK Library Foundation: «La nostra bella Tatiana se ne è andata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori». Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK malata di leucemia: «Mi resta un anno di vita» X Leggi anche › Ludovica Nasti e la leucemia a 5 anni: «Mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva» › Leucemia mieloide: cos’è la malattia di Polonara e quali sono i sintomi Chi era Tatiana Schlossberg: giornalista, scrittrice e voce dell’ambiente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aveva annunciato a novembre di essere malata di leucemia mieloide acuta

