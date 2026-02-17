Apple svela nuovi dispositivi il 4 marzo | iPhone iPad e MacBook al centro di un evento globale in tre città

Il 4 marzo, Apple presenta i nuovi dispositivi in tre città diverse, tra cui New York, Londra e Tokyo, per attirare l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. L’azienda punta a sorprendere il mercato con modelli aggiornati di iPhone, iPad e MacBook, che promettono prestazioni migliorate e design rinnovati. Durante l’evento, sono stati mostrati anche dettagli su nuove funzionalità e tecnologie all’avanguardia.

Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.

