Apple svela nuovi dispositivi il 4 marzo | iPhone iPad e MacBook al centro di un evento globale in tre città
Il 4 marzo, Apple presenta i nuovi dispositivi in tre città diverse, tra cui New York, Londra e Tokyo, per attirare l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. L’azienda punta a sorprendere il mercato con modelli aggiornati di iPhone, iPad e MacBook, che promettono prestazioni migliorate e design rinnovati. Durante l’evento, sono stati mostrati anche dettagli su nuove funzionalità e tecnologie all’avanguardia.
Apple punta a una rivoluzione globale: il 4 marzo svelati nuovi iPhone, iPad e MacBook. Apple ha fissato al 4 marzo una data cruciale per il futuro dei suoi prodotti. L’evento, che si svolgerà simultaneamente a New York, Londra e Shanghai, promette di svelare nuove generazioni di iPhone, iPad e MacBook, in una mossa strategica che mira a ridefinire i confini del mercato tecnologico e a sottrarre attenzione al Mobile World Congress di Barcellona. Una strategia inedita: addio Apple Park, benvenute metropoli globali. L’annuncio ha sorpreso gli addetti ai lavori per la scelta di abbandonare la tradizionale cornice dell’Apple Park in California.🔗 Leggi su Ameve.eu
Apple annuncia un evento a marzo, attesi nuovi iPhone, iPad e MacBook
Apple ha deciso di organizzare un evento il 4 marzo, dopo aver confermato che presenterà nuovi modelli di iPhone, iPad e MacBook.
MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo.
Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Apple prepara il nuovo evento e svela i dispositivi in arrivoEvento Apple del 4 marzo: cosa aspettarsi da MacBook e nuovi chip Apple ha avviato gli inviti stampa per un evento il 4 marzo, con incontri in presenz ... assodigitale.it
Apple accelera su CarPlay, Siri e nuovi Mac: tutte le novità svelate da Mark GurmanApple prepara mesi decisivi tra CarPlay su Tesla, il nuovo Siri potenziato dall’intelligenza artificiale, il grande riordino di iOS 27 e il lancio di nuovi Mac e iPhone, incluso il primo pieghevole. news.fidelityhouse.eu
