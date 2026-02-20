Il filo verde del Giappone | la morte di Misawa

Misawa, noto esperto di tecnologie sostenibili, è morto improvvisamente a causa di un malore durante una conferenza a Tokyo. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto perché aveva appena annunciato un nuovo progetto per ridurre l’uso di plastica nelle città. La notizia si è diffusa rapidamente tra colleghi e ambientalisti, che ricordano il suo impegno per un Giappone più verde. La sua morte lascia un vuoto nel settore delle innovazioni ecologiche.

C'è una geografia invisibile che tiene insieme il Giappone. Non è fatta di linee ferroviarie ad alta velocità, né di cavi sottomarini o di ponti sospesi sull'oceano. È una cartografia dell'anima, un reticolo di silenzi condivisi, di doveri non scritti e di sopportazione quotidiana. Per vederla, questa mappa segreta, bisogna aspettare che il paese si fermi, colpito da una scossa che non fa tremare la terra, ma le fondamenta stesse di ciò in cui la gente crede. La notte del 13 giugno 2009, il cielo sopra l'arcipelago nipponico è una lastra di piombo. È il tempo dello Tsuyu, la stagione delle piogge estive che trasforma l'aria in una condensa pesante, appiccicosa, che sa di asfalto bagnato e solitudine.