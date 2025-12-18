la nigeria acquista per un miliardo di euro 24 jet m 346fa e 10 elicotteri aw 109 gioielli firmati leonardo

La Nigeria si avvicina a una svolta strategica con l’acquisto di 24 jet M-346FA e 10 elicotteri AW-109 di Leonardo, simboli di tecnologia e innovazione italiana. Un accordo che rafforza le capacità militari del Paese, segnando un passo importante nelle relazioni tra Nigeria e Italia nel settore aerospaziale. Un investimento da un miliardo di euro destinato a consolidare la posizione della Nigeria nella regione.

La Nigeria sta per completare un’importante intesa, siglata lo scorso anno con l’azienda aerospaziale italiana Leonardo, che prevede la consegna di 24 jet da combattimento M-346FA e di dieci elicotteri AW-109 quasi ultimati. L’accordo, del valore di circa 1,2 miliardi di euro, comprende servizi di manutenzione e supporto a lungo termine tramite Leonardo e rappresenta un rafforzamento strategico dei legami nel settore della difesa tra la Nigeria e il produttore italiano. Lo riferisce il portale d’informazione “Business Insider Africa”, secondo cui sei dei ventiquattro M-346 sono già in fase avanzata di sviluppo, con tre in fase di test di volo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Fonti stampa: Nigeria vicina all'acquisto di 24 jet e dieci elicotteri da combattimento da Leonardo.

