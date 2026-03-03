Legge elettorale FdI si riunisce al Senato La Russa | Vince chi ha un voto in più Chi è contrario punta al pareggio

Il centrodestra si è riunito al Senato per discutere la nuova legge elettorale, con i rappresentanti di Fratelli d’Italia che hanno presentato i dettagli della proposta depositata in Parlamento. La Russa ha affermato che il sistema premia chi ottiene un voto in più, mentre chi si oppone punterebbe al pareggio. La sinistra ha reagito criticando la proposta, accusandola di essere autoritaria.

Il presidente del Senato ricorda la storica posizione del partito di Meloni sulle preferenze. Chi oggi si straccia le vesti per l'assenza non le ha mai volute. "In passato ho presentato una proposta per inserirle ma nessuno l'ha votata" Centrodestra al lavoro sulla legge elettorale. Fratelli d’Italia ha riunito al Senato i parlamentari per illustrare i dettagli della proposta depositata in Parlamento che ha scatenato le ire della sinistra che, a corto di argomenti, grida alla deriva autoritaria. La riunione a porte chiuse in sala Koch è durata circa un’ora, domani l’appuntamento sarà replicato alla Camera. Intercettato dai giornalisti, Ignazio La Russa, presente all’incontro, sottolinea i punti chiave della proposta (al primo posto la stabilità) confermando la disponibilità della maggioranza al dialogo con le opposizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell'opposizione», aggiunge Meloni,...

