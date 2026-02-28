Legge elettorale Ronzulli | Tranquillizza tutti Chi prende un voto in più governa senza inciuci

La senatrice Ronzulli ha commentato la legge elettorale affermando che questa tranquillizza tutti, sottolineando che chi ottiene un voto in più avrà il controllo del governo senza rischiare accordi loschi. Riguardo alle opposizioni e alle polemiche sul premio di maggioranza, ha dichiarato che a suo avviso non è così elevato come si sostiene.

"Polemiche opposizioni su premio maggioranza? A me non sembra così tanto questo premio di maggioranza. Consente di dare stabilità al paese. Io non riesco a capire di che cosa abbiano paura le opposizioni. È una legge elettorale che di fatto premierà il più bravo. Non bisogna aver paura. Tutta questa agitazione non la capisco, se prenderanno un voto in più potranno governare senza accordi di palazzo e senza inciuci, come è successo nel nostro caso". Così Licia Ronzulli, intercettata dai microfoni di LaPresse prima di fare il suo ingresso al teatro Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, risponde alle domande sulla legge elettorale.