Imprese di famiglia tra continuità e valori | le holding al centro di un confronto tra professionisti

L’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa di professionisti e imprenditori del territorio, a conferma del forte interesse verso i temi della pianificazione societaria e del passaggio generazionale “Le holding – strumento di pianificazione d’impresa”. Questo l'argomento trattato martedì scorso in un incontro promosso dall’Unione giovani dottori commercialisti di Forlì-Cesena in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì, che si è tenuto alla sala Cacciaguerra di Cesena del Credito Cooperativo Romagnolo. “Il tutto esaurito di questo convegno dimostra quanto il tema delle holding sia oggi profondamente legato alla famiglia e al futuro delle imprese del nostro territorio - ha dichiarato Mondardini -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

