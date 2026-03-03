L’edizione digitale de La Notizia non sarà online mercoledì 4 marzo

L’edizione digitale de La Notizia non sarà disponibile online mercoledì 4 marzo a causa del prolungarsi dell’assemblea dei redattori che si è svolta nella giornata di oggi. La redazione ha deciso di sospendere la pubblicazione per consentire la conclusione delle discussioni in corso. La mancanza di aggiornamenti online durerà solo un giorno.

