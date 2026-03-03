Lecce i lavori ?chiudono? la mensa Caritas | disagi a Santa Rosa

A Lecce, i lavori di riqualificazione della circonvallazione stanno causando disagi alla mensa della Caritas di Santa Rosa. Il piano di intervento sul manto stradale e sui marciapiedi sta interessando questa zona, diventata un punto cruciale per l’assistenza sociale in città. La chiusura temporanea della mensa ha creato problemi per le persone che si affidano ai servizi offerti.

Il piano di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi che sta interessando la circonvallazione di Lecce ha colpito, in questi giorni, uno dei gangli vitali dell'assistenza sociale cittadina. Il cantiere si è spostato nel tratto di viale Ugo Foscolo che si interseca con via Garigliano e via Po. Proprio in questo quadrante urbano sorge la parrocchia di Santa Rosa, un presidio da anni per decine di cittadini in difficoltà economica. L'attività della Caritas parrocchiale, guidata con dedizione da don Damiano Madaro e coordinata per la parte logistica della mensa da Piero della Durata, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all'avanzare delle ruspe.