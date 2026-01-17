Lecce furto a Santa Rosa | rubato il Fiorino della mensa dei poveri Appello del parroco | Serve per aiutare

A Lecce, il furto del Fiorino della mensa dei poveri presso Santa Rosa ha colpito la comunità, privando un servizio fondamentale per chi si trova in difficoltà. Il parroco ha lanciato un appello, sottolineando l’importanza di questo mezzo per continuare a offrire supporto a chi ha bisogno. Un gesto che evidenzia come episodi del genere possano avere ripercussioni sulla solidarietà e sull’aiuto quotidiano alla popolazione più vulnerabile.

Un furto che colpisce non solo una parrocchia, ma soprattutto chi ha bisogno e viene ogni giorno aiutato da un'intera comunità schierata da sempre in prima linea sul fronte della solidarietà. Mercoledì scorso, intorno alle 20, ignoti hanno rubato il Fiat Fiorino utilizzato dalla mensa Caritas della parrocchia di Santa Rosa, a Lecce. Si tratta di un mezzo fondamentale per l'attività quotidiana dei volontari, che ogni anno garantiscono più di 25mila pasti a poveri e bisognosi. I ladri avrebbero approfittato di un momento di particolare confusione: proprio in quell'orario, infatti, si stava concludendo l'attività del doposcuola e il cancello era rimasto aperto per consentire l'uscita dei ragazzi.

