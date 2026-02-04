Risse e degrado confronto accesso sulla mensa Caritas di via Santa Caterina

Martedì 3 febbraio, il consiglio del Quartiere Porto-Saragozza si è riunito per discutere di diversi problemi che affliggono la zona. Tra risse e degrado, i cittadini e gli amministratori si sono confrontati su come migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la gestione dei parcheggi delle bici in sharing. La seduta è stata movimentata, con discussioni accese e qualche scontro politico, ma alla fine sono stati approvati alcuni ordini del giorno per affrontare le questioni più urgenti.

Dalla sicurezza al decoro urbano, dalla scuola ai parcheggi selvaggi delle bici in sharing. Queste le tematiche affrontate martedì 3 febbraio durante il consiglio del Quartiere Porto-Saragozza in una seduta ricca di ordini del giorno, votati al termine di discussioni accese, scontri politici e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Caritas ViaSantaCaterina Santa Caterina, risse e caos: "Troppi utenti alla mensa" A causa di ripetuti episodi di violenza e risse, la mensa della Caritas in via Santa Caterina resterà chiusa fino a dopo le festività. "Jelenic è stato più volte in mensa a Santa Caterina" Marin Jelenic è stato più volte presente alla mensa di Santa Caterina, dove spesso si limitava a mangiare, fumare e bere prima di uscire. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Caritas ViaSantaCaterina Argomenti discussi: Sicurezza, Fd’I: Violenza e degrado. Il Pd: Organici insufficienti; Controlli anti-risse e baby gang: 2mila identificati a gennaio, 800 sono minorenni; Paura a Parco Leonardo, maxi rissa in viale Bramante: residenti esausti lanciano una petizione per la sicurezza; Fabbricanti pericolanti, aumento dei furti auto e risse: il Comitato Gioeni in Prefettura - AgrigentoNotizie. Risse e degrado, confronto accesso sulla mensa Caritas di via Santa CaterinaNon solo la proposta di maggiori controlli nella zona, al centro del consiglio di Quartiere anche i lavori in via Riva Reno, il bike sharing e le scuole rimaste al freddo ... bolognatoday.it Palermo: Faida familiare per un amore contrastato. Un arresto e cinque denunceUna storia di giovani amori, gelosie familiari e degrado urbano che è sfociata in una grande rissa tra famiglie. meridionews.it Benvenuto Tisi detto il Garofalo, Matrimonio mistico di Santa Caterina. Osserviamo anche la cornice architettonica a edicola classica in ordine corinzio. Collezione privata. Dottrina dell'Architettura - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.