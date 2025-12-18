Di Foggia Terna | Dal 2023 oltre 2 mld di investimenti autorizzati nuovi progetti per 6 mld – Il video

Dal 2023, Terna ha investito oltre 2 miliardi di euro per migliorare la rete di trasmissione italiana. Sono stati autorizzati nuovi progetti per un totale di 6 miliardi, segnando un impegno significativo verso un sistema energetico più sicuro, affidabile e sostenibile. Questi interventi rafforzano la resilienza della rete e favoriscono la transizione verso fonti rinnovabili, contribuendo a un futuro energetico più stabile e innovativo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Le opere di Terna entrate in esercizio dal 2023 ad oggi, per oltre due miliardi di euro di investimenti, rendono la trasmissione dell'energia più sicura e la rete più flessibile. Il collegamento sottomarino con l'Isola d'Elba, il potenziamento della rete elettrica siciliana, le nuove interconnessioni con l'Austria e la Francia: infrastrutture sostenibili che rafforzano la rete e permettono di integrare nuova energia rinnovabile. Nello stesso periodo, sono stati autorizzati oltre 80 progetti, per un valore record superiore ai sei miliardi di euro. Le principali opere sono già in fase di realizzazione: grandi infrastrutture che uniscono il Paese ed incrementano l'efficienza della rete, rendendola in grado di gestire meglio i picchi di domanda e di trasportare energia dai punti di generazione alle aree con maggiore consumo.

