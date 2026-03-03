Le vittorie italiane nello sci alpino femminile in Val di Fassa

Le atlete italiane nello sci alpino femminile hanno ottenuto recenti successi in Val di Fassa, con risultati che hanno attirato l'attenzione degli appassionati. La Coppa del Mondo di sci femminile è tornata in Italia, mentre a Soldeu si è disputata una tappa su un tracciato chiamato “La Volata”. Gli eventi hanno visto protagoniste diverse atlete italiane.

Il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino femminile in patria coincide con un appuntamento distinto sul tracciato denominato "La Volata" a Soldeu. Soldeu-Grandvalira rappresenta una tappa cruciale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in scena e dopo la trasferta di Andorra sulle nevi di Soldeu, si prepara per fare ritorno in Italia.