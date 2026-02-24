Storia delle vittorie italiane nello sci alpino femminile a Soldeu

La vittoria di un’atleta italiana nello sci alpino a Soldeu è avvenuta grazie a una gara combattuta sulla pista Aliga, dove ha dominato le discese più tecniche. La sua prestazione, frutto di allenamenti intensi, ha portato a un risultato storico per il team azzurro. La competizione ha attirato numerosi spettatori e ha messo in luce il talento delle sciatrice italiane. La gara si è conclusa con un risultato che fa parlare di sé.

Soldeu-Grandvalira rappresenta una tappa cruciale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla pista Aliga si sono alternate prove di grande importanza tecnica, offrendo alle atlete italiane opportunità significative e piazzamenti importanti. Il presente quadro sintetizza i principali riscontri delle azzurre nelle edizioni recenti disputate a Soldeu. All'esordio della soldeu grandvalira nella Coppa del Mondo, il gigante è stato vinto da Tessa Worley davanti a Tina Maze e Maria Riesch. Per l'Italia, Manuela Moelgg ha conquistato la quarta posizione. Il 27 febbraio 2016 si è disputato il super-G di Soldeu-El Tarter, dove la Federica Brignone ha tagliato il traguardo al favorito primo posto, precedendo Laurenne Ross e Tamara Tippler. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Sci alpino, i precedenti dell'Italia femminile a Soldeu: una vittoria per Federica BrignoneFederica Brignone ha conquistato una vittoria importante a Soldeu, portando avanti la tradizione positiva delle italiane nello sci alpino femminile in questa località. Olimpiadi Milano Cortina: Giada D'Antonio, 17 anni, fa storia per Napoli nello sci alpino femminile.Giada D'Antonio, 17 anni, fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina.