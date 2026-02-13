Undici anni fa l’omicidio di Aldo Naro la sorella | Oggi abbiamo perso tutti

Undici anni fa, Aldo Naro, giovane medico di San Cataldo, fu ucciso durante una rissa in una discoteca palermitana, e oggi la sorella ricorda quel dolore dicendo: “Oggi abbiamo perso tutti”.

Undici Anni Senza Risposte: La Famiglia Naro Ricorda Aldo e Denuncia le Zone d’Ombra del Caso. Palermo, 13 febbraio 2026 – Undici anni sono passati dalla notte in cui Aldo Naro, giovane medico di San Cataldo, ha perso la vita durante una rissa in una discoteca palermitana. La sorella del medico ha rilasciato una nota accorata in cui denuncia l’inerzia della giustizia e la mancanza di una verità definitiva, sollevando interrogativi inquietanti sul sistema giudiziario italiano e sul diritto alla giustizia per le vittime. Una Notte Tragica al Goa: La Dinamica dell’Omicidio. Il 14 febbraio 2015, la discoteca Goa di Palermo è stata teatro di una violenta colluttazione che ha portato alla morte di Aldo Naro, 25 anni, medico senza precedenti penali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Aldo Naro, ucciso 11 anni fa durante una rissa in una discoteca dello Zen, viene ricordato dalla sorella con parole amare: “Lo Stato non ci ha dato giustizia, ma non ti dimenticheremo mai”.

