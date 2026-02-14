Aldo Naro, il giovane medico di San Cataldo ucciso nella discoteca Goa di Palermo undici anni fa, non vedrà mai giustizia perché i tre imputati sono stati assolti per prescrizione. La sorella di Aldo ha scritto una lettera in cui denuncia che, dopo così tanto tempo, la famiglia ha perso ogni speranza di ottenere verità e risarcimento, mentre lo Stato sembra aver perso più di tutti. Un dettaglio che rende ancora più amara questa vicenda riguarda il fatto che, nel corso degli anni, nessuno ha mai fornito risposte chiare sulla dinamica dell'omicidio.

La storia di Aldo Naro, il giovane medico di San Cataldo ucciso undici anni fa nella discoteca Goa di Palermo, torna a scuotere le coscienze attraverso le parole cariche di dolore della sorella Maria Chiara. In una lettera aperta, la donna descrive Aldo come un ragazzo solare, intelligente e capace, ma il suo ricordo si trasforma rapidamente in un atto d'accusa contro un sistema che per undici anni avrebbe negato la verità alla famiglia. Nonostante la condanna del buttafuori abusivo Andrea Balsano, unico responsabile accertato per l'omicidio, Maria Chiara sottolinea come la dinamica dei fatti sia stata sottovalutata sin dall'inizio, dichiarando con amarezza che «Aldo Naro è stato massacrato da più di 11 persone. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Aldo Naro ucciso, niente giustizia dopo 11 anni: prescrizione per i tre imputati. La lettera della sorella: «Abbiamo perso tutti, ma lo Stato un po' di più»

Aldo Naro, ucciso 11 anni fa durante una rissa in una discoteca dello Zen, viene ricordato dalla sorella con parole amare: “Lo Stato non ci ha dato giustizia, ma non ti dimenticheremo mai”.

Undici anni fa, Aldo Naro, giovane medico di San Cataldo, fu ucciso durante una rissa in una discoteca palermitana, e oggi la sorella ricorda quel dolore dicendo: “Oggi abbiamo perso tutti”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L'omicidio di Aldo Naro 11 anni fa, la sorella: Lo Stato non ci ha dato giustizia, ma non ti dimenticheremo mai; Anniversario Aldo Naro, la sorella: Mio fratello massacrato, gli hanno negato la giustizia; La rissa prima del delitto Naro, niente giustizia dopo 10 anni: prescrizione per i tre imputati; Undici anni fa l’omicidio di Aldo Naro, la sorella: Oggi abbiamo perso tutti, ma lo Stato un po’ di più.

Anniversario Aldo Naro, la sorella: Mio fratello massacrato, gli hanno negato la giustiziaA pagare per la morte del 25enne medico di San Cataldo solo un minorenne. In appello è scattata la prescrizione per gli altri tre imputati. Naro fu ucciso 11 anni fa, il 14 gennaio 2015, in una discot ... rainews.it

La rissa prima del delitto Naro, niente giustizia dopo 10 anni: prescrizione per i tre imputatiPrescrizione per Francesco Troia, Massimo Barbaro e Antonino Basile nel processo per la rissa alla discoteca Goa, nella notte di San Valentino del 2015, quando venne ucciso il medico sancataldese vent ... msn.com

Tgs. . L'omicidio di Aldo Naro. Undici anni fa, la notte di San Valentino, il medico venticinquenne di San Cataldo fu ucciso nella discoteca Goa di Palermo, colpito durante una rissa. Oggi la sorella, Maria Chiara, ricorda in una lettera aperta «la storia di un raga facebook

L'omicidio di Aldo Naro 11 anni fa, la sorella: "Lo Stato non ci ha dato giustizia, ma non ti dimenticheremo mai" ift.tt/3f2dkjY x.com